السعودية تحصل على المركز الأول في بطولة الأولمبياد للروبوت

حصلت السعودية على المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO لعام 2022 المقامة في دورتموند ألمانيا من 17 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

فقد شاركت المملكة في النهائيات العالمية لبطولة بثمانية فرق، وهي أكبر مشاركة في تاريخ مشاركات المملكة في نهائيات الأولمبياد، حيث نافسوا فيها 365 فريقاً من 73 دولة حول العالم.

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وحصلت المملكة على المركز الأول في فئة مستقبل الابتكار لمرحلة الابتدائي على مستوى العالم كإنجاز جديد تحققه في هذه البطولة، بالإضافة إلى المركز السابع في فئة رياضة الروبوت، والمركز الـ 11 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة المتوسط، متقدمةً سبعة مراكز عن تصنيفها في مشاركتها السابقة.

كما حصلت المملكة على المركز الـ 14 في فئة مبدعي المستقبل لمرحلة الثانوية، متقدمةً 20 مركزاً عن تصنيفها السابق في الأولمبياد، والمركز الـ 39 في فئة مهام الروبوت لمرحلة الابتدائي متقدمة 33 مركزاً عن تصنيفها السابق.

والمركز الـ 42 في فئة مهام الروبوت للمرحلة المتوسطة متقدمةً 24 مركزاً عن تصنيفها السابق، والمركز الـ 66 في فئة مهام الروبوت للمرحلة الثانوية، إضافة إلى حصول الفريق المشارك في فئة مهندسي المستقبل على المركز الـ 15.

تصفيات محلية

يذكر أن التصفيات المحلية بدأت عبر التسجيل للفرق في تاريخ 15 سبتمبر الماضي، وتمت التصفيات في المناطق في 5 أكتوبر، فيما أقيمت التصفيات النهائية في الرياض بواحة الملك سلمان من تاريخ 11 إلى 13 أكتوبر.

وتنافس فيها المشاركون في خمس فئات مختلفة، ليبدأ بعدها تأهيل الفرق الفائزة في التصفيات المحلية في أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عبر مدرّبين محترفين، قبل سفرهم للتمثيل العالمي.

وتعد هذه البطولة مسابقة عالمية تستهدف إظهار إبداعات الشباب في الفئة العمرية من 8 لـ 19 عام في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة بمنهجية STEM.

وأدار فريق المملكة المشارك في البطولة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ووزارة التعليم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الأمير سطام، وواحة الملك سلمان، وشركة ذكاء، برعاية من شركة سابك للتصفيات، ورعاية شركة حلول الاتصالات السعودية لمشاركة فرق المملكة في النهائيات.