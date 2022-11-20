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وزارة السياحة السعودية

السياحة السعودية ترد على فيديو "فندق" ينبع.. وتوضح طبيعته

العربية.نت - نادية الفواز
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يصف أحد المباني السكنية الخاصة في محافظة ينبع (غرب السعودية)، بأنه "فندق" يقدّم خدمات للسياح، ما استدعى رداً رسمياً من وزارة السياحة السعودية.

ونفت الوزارة في بيان، أن المبنى المتداول في المقطع منشأة للإيواء السياحي، موضحة أنه يتضمن عدداً من الشقق السكنية التي يتم تأجيرها بشكل شهري أو سنوي، أو من خلال منصات الحجز العالمية للمساكن الخاصة.

كما أضافت أن هذا النوع لا يُعد من أنواع الإيواء السياحي الواقعة ضمن اختصاص الوزارة، مؤكدةً أنها ستطبق النظام وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حق كل من ينتج عنه أي ممارسات تؤثر على سمعة السياحة في المملكة.

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مبنى سكني خاص في محافظة ينبع تمّ وصفه بأنه "فندق" يقدّم خدمات للسياح، ما ينافي الواقع.

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