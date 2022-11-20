السعودية.. النائب العام يدشن وحدة شؤون الطفل

دشن النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم (الأحد)، "وحدة شؤون الطفل" التي تهدف لتمكين الطفل من الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له النظام؛ وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.

تهدف تلك الوحدة أيضاً إلى مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، وحوكمة وتنظيم تطبيق الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، والتحقق من الإجراءات الاجتماعية والرعائية التي تمت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة اجتماعية آمنة له.

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وقال المعجب إن القيادة أولت اهتماماً بالغاً بحماية المجتمع والحفاظ على استقراره وأمنه، وتصدت إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار الأسرة وإيقاع الضرر على أفرادها، وكذلك حماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال وتوفير البيئة الآمنة والسليمة له لتمكينه من تنمية مهاراته وقدراته.

وأكد التزام النيابة العامة بالمحافظة على كيان الأسرة واستقرارها وحماية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لها، وتقديم كافة الخبرات والدعم لكل ما يؤدي إلى حماية الطفل واستقراره.

من جهة أخرى، أقامت النيابة العامة مع عدد من الجهات ذات العلاقة فعالية اجتماعية للأطفال بعنوان "قادة المستقبل" شارك فيها عدد من الأطفال.