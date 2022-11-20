شابة سعودية تحدت قصر قامتها: اختلافي هو ما يميزني

على الرغم من قصر قامتها وتحديات نظرة المجتمع لها فإن الشابة السعودية دانا الهاجري استطاعت تحدي المستحيل وحصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص تصميم منتجات تنافسية تساهم في الاقتصاد المعرفي وخدمة المجتمع من خلال الابتكار ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في التصميم.

وعبرت في مقابلة مع "العربية.نت" عن سعادتها بالتفاعل الاجتماعي من قبل رواد مواقع التواصل، مبينة أن سبب إصرارها على النجاح هو وراء تحقيق طموحها.

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كما علقت على قصر قامتها، مؤكدة أن اختلافها هو ما يميزها ويشعرها بأهمية الدخول إلى مضمار التحديات والمنافسة بين الطالبات وإثبات نفسها في كل مرحلة إلى أن وصلت إلى ما تريد وما تطمح إليه من الدراسة الجامعية حتى وصلت للثقة بالنفس والسعادة بهذه المنجزات.

وأضافت أن الناس كانوا ينظرون إلى قصر قامتها وهي تنظر إلى علو مكانتها ونجاحها ولم تؤثر بها هذه النظرة وإنما زادتها إصرارا على النجاح، مشيرة إلى أن التوكل على الله في كافة مجريات حياتها هو أهم سبب للاطمئنان ومن ثم وجود أسرتها الداعمة لها بمبينة أنها تقول لنفسها دائما "بالغي في حب نفسك فحب الذات لا يهزم".

"رسالة إلى أمي"

إلى ذلك، أوضحت دانا الهاجري أنه لم يكن أمامها عقبات وإنما تحديات قررت مواجهتها بالصبر، ومن أهم التحديات نظرة المجتمع لقصر قامتها وحرصها على تحقيق النجاح العلمي والتفوق الجامعي.

وختمت حديثها بالشكر لوالدتها وشقيقاتها، وقالت في كلمة لأمها: "إلى المكافحة والشجاعة التي وقفت إلى جواري ووقفت معي منذ طفولتي أنت عظيمة يا أمي، وأشكر الله على نعمة الأهل وانتمائي لهذا الجمال".