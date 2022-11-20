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شاهد.. أهازيج جمهور "الصقور الخضر" تجذب الزوار في قطر

العربية.نت - مريم الجابر
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ساند مجلس جمهور المنتخب السعودي "الصقور الخضر" بحضوره في اليوم الأول لافتتاح منطقة البيت السعودي في قطر.

فقد أدى مجموعة من الأهازيج الداعمة للمنتخب وتثير حماسة الحضور في كأس العالم 2022.

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رفع معنويات اللاعبين

وقال رئيس رابطة جمهور المنتخب السعودي، عاطي الموركي لـ"العربية.نت" إن الرابطة تشرفت بتواجدها في البيت السعودي لتعريف الزوار بدورهم في مدرجات الملاعب ورفع معنويات اللاعبين.

كما أوضح أن الرابطة أعدت أهازيج جديدة للصقور الخضر في مواجهاتهم ضد منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، بالإضافة إلى الأهازيج السابقة ومنها "أخضر علمنا سعودي".

10 أجنحة

إلى ذلك استمتع الزوار بالأهازيج التي أنشدها أعضاء الرابطة أمام الملعب الافتراضي في البيت السعودي. والتقط الحضور صوراً تذكارية مع أعضاء الرابطة.

وتعرفت جماهير المنتخبات الأخرى خلال زيارتهم للبيت السعودي على الأجنحة الأخرى للمنطقة.

يشار إلى أن البيت السعودي يحتضن 10 أجنحة أقيمت على مساحة 18 ألف متر مربع، ويقيم مسابقات وفعاليات للجماهير من شتى الجنسيات.

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