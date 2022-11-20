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الصورة المتداولة

على شكل سلحفاة؟!.. أضخم يخت في العالم يشغل السعوديين

دبي - العربية.نت
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بتصميم مميز وغريب من نوعه، شغل تدشين أضخم يخت في العالم مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور أظهرت شكله الشبيه بـ"السلحفاة".

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كما ادعى ناشرو الصور أن هذا الحدث قد وقع في المملكة العربية السعودية، لتحصد مئات المشاركات والإعجابات.

بملاعب رياضية ومسابح وغيرها

وأظهرت الصور المتداولة يختاً ضخماً على شكل سلحفاة يتضمن ملاعب رياضية ومسابح عدّة وغيرها.

وجاء في التعليق المرافق "تدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية".

إلا أن هذا الكلام خاطئ جملة وتفصيلاً، فاليخت الظاهر في الصورة هو عبارة عن تصميم فني لمشروع لم ينفذ بعد.

ونشرت الصورة إلى جانب مجموعة أخرى من الصور على أنها من اقتراح مشروع ليخت صممته شركة Pierpaolo Lazzarini الإيطاليّة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كما يحمل الاقتراح اسم Pan، بحسب كلام الشركة الإيطالية نفسها.

أكبر هيكل في العالم على الإطلاق

كذلك اعتبرت الشركة أن Pangeos Terayacht، سيكون على شكل سلحفاة في حال تنفيذ المشروع.

وسيكون كذلك أكبر هيكل تم بناؤه في العالم على الإطلاق.

يشار إلى أن الصور المنتشرة كانت شغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى حد كبير، وقد لاقت تفاعلا كبيراً حصدت خلاله عشرات الإعجابات وإعادة المشاركات.

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