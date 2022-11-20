مشهد خلاب.. صحراء النفوذ الكبير تكتسي بالبياض

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يظهر صحراء النفوذ الكبير في المملكة، وقد اكتست بالبياض، في مشهد مبهر.
وقال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، لـ"العربية.نت"، إن "صحاري السعودية في النفوذ الكبير وأجزاء من حائل وأجزاء من الجوف أصبحت كصحاري سيبيريا بسبب كثافة حبات البرد".
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كما أوضح أن التفسير العلمي لذلك يعود إلى كمية جيدة من الرطوبة رافقها تبريد عالٍ في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى تساقط حبات البرد بهذه الكثافة، لافتاً إلى أن حجم حبات البرد كانت بين المتوسطة والخفيفة.
إلى ذلك توقّع موجة برد خفيفة، وهي أول موجة برد منذ دخول فصل الخريف لهذا العام على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.
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