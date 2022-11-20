مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكرم النجم شاروخان

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن تكريم الممثل والمنتج الهندي شاروخان تقديراً لإسهاماته المتميزة في صناعة الأفلام، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثانية من المهرجان التي تقام على ضفاف الساحل الشرقي للبحر الأحمر خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر.

وعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة من إنتاج وإخراج مجموعة من المواهب الصاعدة والمتمرسة.

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تجدر الإشارة إلى أن النجم الأسطوري شاروخان أو الملك خان، كما يطلق عليه معجبيه، يتربع على عرش السينما البوليودية، وواحد من أكثر النجوم نجاحاً في العالم.

فمن خلال عطاء دام لأكثر من ثلاثة عقود في مجال صناعة الأفلام، ومشوار فني يشمل أكثر من 100 فيلم، حقق خان إسهامًا مهنيًا متميزًا في الهند والعالم أجمع؛ حيث حصل على العديد من الجوائز والأوسمة تقديرًا لجهوده السينمائية في صناعة الأفلام.

وبمناسبة الإعلان عن تكريم النجم شاروخان، علق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قائلاً "نحن سعداء بتكريم النجم شاروخان الذي يحظى بموهبة متميزة ويعد واحدًا من أيقونات السينما العالمية.

وأضاف "استقر النجم الهندي في قلوب معجبيه منذ بداية ظهوره حتى يومنا هذا. فبعد مسيرة فنية ثرية امتدت 30 عامًا في مجال صناعة الأفلام، يظل شاروخان أحد أبرز نجوم السينما الهندية الذي يتمتع بإعجاب الجماهير من كافة أنحاء العالم. ونحن نتطلع للترحيب بالنجم الكبير في جدة في ديسمبر القادم".

بدوره، قال نجم بوليوود العالمي "أشعر بامتنان كبير بهذا التكريم، وتشرفني المشاركة في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي. كما تغمرني البهجة لتواجدي بين الجمهور السعودي وبين المعجبين من جميع أنحاء المنطقة؛ والذين كان لهم الأثر الأكبر في دعم مسيرتي الفنية على مر السنين. ويحتفي المهرجان هذا العام بنخبة من المواهب الصاعدة في المنطقة، وبدوري أتطلع للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير والإسهام في دعم مجتمعه السينمائي المتميز".