ولي عهد السعودية يصل إلى قطر لحضور افتتاح المونديال
كان في مقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان نائب امير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني
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أفاد الديوان الأميري القطري بوصول ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، في ساعة مبكرة من الأحد، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وكان في مقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان نائب امير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.
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ويترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاقة الحدث الأبرز في كرة القدم عندما تفتتح منافسات كأس العالم 2022 في قطر بمباراة المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور.
ويفتتح مونديال 2022 بمواجهة تاريخية وهي المشاركة الأولى للمنتخب القطري في نهائيات كأس العالم، وقد تأهل باعتباره ممثل البلد المضيف، بينما تعود الإكوادور للمونديال بعد غياب 8 أعوام.
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