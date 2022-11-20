"بوليفارد وورلد".. عالم من التجارب في موسم الرياض

تنطلق غدًا فعاليات منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، والتي تجمع 10 دول من حول العالم في مكان واحد.

وتعد منطقة "بوليفارد وورلد" أبرز المناطق في موسم الرياض، حيث توفر أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتتيح لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات، ويمكن حجز تذاكر الدخول للمنطقة من خلال الرابط: https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2430/boulevard-world

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ويعيش زوار "بوليفارد وورلد" تجربة قوارب فينيسيا وعروض المسرح والبيتزا الطائرة، وتذوق أشهى المأكولات الأمريكية، والتجول وسط عروض هوليوود الحية، وتسوق أفضل المنتجات الإسبانية والاستمتاع بعروض الفلامنجو الشهيرة، كما يعيش الزوار التجربة الفرنسية من خلال مشاهدة العروض الموسيقية، فضلاً عن عروض التنين على أنغام الموسيقى الصينية.

ويتعرف زوار موسم الرياض عبر منطقة "بوليفارد وورلد" على ثقافة المكسيك واكتشاف حضارة المايا، والتجول وسط شوارع إيطاليا والاستمتاع بعروض الفلكور وأشهى المأكولات اليونانية، فيما تعكس تجربة المغرب حضارتها وفلكورها من خلال عرض الثعابين والمتاجر والمأكولات، كما أن الزوار مدعوون للمشاركة في مهرجان الألوان للتعرف على الحضارة الهندية وتذوق أشهى مأكولاتها.

وتجمع "بوليفارد وولرد" أكبر مدن ترفيه حول العالم، ومنها: "مدينة سوبر هيرو" مدينة الكوميك والأبطال الخارقين، ومدينة الأنمي اليابانية، إضافةً إلى مدينة ألعاب مطلة عىلى بحيرة بويلفارد وورلد، ومدينة "fun zone" مدينة الترفيه للأطفال التي تحول الخيال إلى حقيقة.

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه على 15 منطقة ترفيهية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات الرياضية والألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب.

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.