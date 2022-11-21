آل الشيخ يحصل على درع الشخصية المؤثرة في التسامح والتصدي للكراهية

قررت الهيئة الدائمة وبإجماع كافة أعضاء مركز الدعوة الإسلامية في أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، منح الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، درع الشخصية المؤثرة في مواجهة الكراهية ونشر التسامح لعام 2022، نظير جهوده الكبيرة وإسهاماته الفاعلة في نشر قيم التسامح ونبذ الكراهية وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، وتقديراً وعرفاناً بدوره البارز في التصدي للغلاة والمتطرفين، عبر مسيرة دعوية حافلة بالعطاء مستمرة منذ 35 عاما.

وفور تبلغه بقرار منحه درع الشخصية الإسلامية المؤثرة لعام 2022، قام الوزير آل الشيخ بإهداء الدرع إلى خادم الحرمين الشريفين، وتجدر الإشارة إلى أن آل الشيخ هو الشخصية الإسلامية العالمية الأولى، التي تمنح هذه الدرع على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الـ 35 لمسلمي أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، برعاية ومشاركة المملكة العربية السعودية، رائدة العمل الإسلامي وحاملة لواء الوسطية والاعتدال والتسامح.

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جاء ذلك خلال في بيان صادر عن المؤتمر الحفل الختامي مساء أمس الأحد، حيث تسلم الدرع نيابة عن الوزير وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عواد بن سبتي العنزي، بحضور كافة الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر.