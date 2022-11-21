أهزوجة نسائية في مونديال قطر.. هذه قصتها

تفاعل العالم، يوم أمس، مع أوبريت افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، حيث كانت فقرة إظهار صورة المرأة العربية دليلاً على اهتمام القائمين على الأوبريت بإبراز المرأة الخليجية.

فقد خرجت الصورة بشكل بديع وذلك بانتقاء الأهازيج التي تعتبر ذاكرة الشعوب، إلا أن أهزوجة "يا صاجة" تشرح قصة خاصة بالمرأة في الجزيرة العربية.

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والغناء البحري سِمة من سِمات الشعوب التي لها علاقة وطيدة مع البحر، وهذا النوع من الفلكلور للشعوب يكون بمثابة مُعجمهم وقاموسهم وكِتابهم الخاص، الذي دوّنوا به الكثير من تاريخهم وسيرتهم وحكاياتهم وجغرافيتهم وعاداتهم وتقاليدهم، والكثير من صوّر حياتهم.

غناء بحري

فيما تردد أهازيج الغوص عندما يكون البحارة في طريقهم إلى سفنهم لإنـزالها إلى داخل البحر، أو وهم قادمون إلى الشاطئ يسحبون السفن إلى المرسى بعد رحلة الغوص.

كذلك أثناء الغوص وهم في عرض البحر، وقد تُستخدم بعض الأدوات مثل الطبول أو المزامير في أداء بعض الأهازيج والرقصات، وفق كتاب "الأهازيج الشعبية في الخليج والجزيرة العربية" للمؤلف عبدالحكيم الزبيدي.

في موازاة ذلك، يقصد بـ (القفال) "عودة سفن الغوص من رحلتها وانتهاء موسم الغوص، وهي تسمية شعبية قديمة ومعروفة عند أهل الكويت وباقي دول مجلس التعاون.

واعتاد الأهالي فيها إقامة احتفالات شعبية على الشاطئ عند عودة السفن بعد غياب يستمر لعدة شهور. وكانت (الدشة) ويقصد بها بدء موسم رحلة الغوص وكذلك (القفال) يُحددان من قِبل إمارة الغوص.

كما أن الفِرق النسائية الشعبية الكويتية التي كان يطلق عليها آنذاك (العديد أو العدة النسائية) مثل (فرقة عودة المهنا) و (فرقة أم زايد) و(فرقة سعاد البريجي) كن يجسدن استقبال البحارة في يوم القفال على السيف (جال البحر) أي شاطئ البحر وهن ينشدن أهازيج شعبية جميلة تعبر عن هذه المناسبة".

أهزوجة "يا صاجة"

ومن بين أشهر تلك الأهازيج الشعبية الخاصة بعودة البحارة من رحلة الغوص على سبيل المثال (يا خوي ماحلا الخشب لو لزت السيف، كلها صبيان تير المياديف، يا نوخذاهم لا تصلب عليهم، ترى حبال الغوص قصص أيديهم، وياليتني دهينه وادهن ايدهم، وياليتني خيمة واخيم عليهم، ويا صاجة ويا صاجة ما صدقتي).

وبعد غناء هذه الأغنية تقوم إحدى النسوة وكنوع من التقليد (بحل البحر) أي صب ماء الحلول في البحر ثم (تجوي البحر) أي تقوم بكيّ البحر أو حرقه عن طريق حرق طرف سعفة من سعف النخل تعبيرا منهن عن حرقة الشوق لرؤية أولادهن وأزواجهن وآبائهن وتغطيسها بماء البحر أي كأنهن يعاقبن البحر لتأخر وصول الأهل.