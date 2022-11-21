خادم الحرمين يدعو أمير الكويت لحضور قمتين مع الصين

تسلم ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، صباح اليوم الاثنين، الدعوة الموجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال الشهر المقبل.
وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
يذكر أن اللقاء حضره رئيس ديوان ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب أمير الكويت السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد مازن عيسى العيسى.
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