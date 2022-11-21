خالد عبدالرحمن يشارك بمسرحية في موسم الرياض.. وهذه التفاصيل

يجسد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن أحد أشهر الشخصيات البدوية في مسرحية "نمر بن عدوان" وذلك على مسرح بكر الشدي في منطقة "رياض بوليفارد سيتي" من 25-30 نوفمبر.

وتعتبر مسرحية "نمر بن عدوان" مسرحية غنائية استعراضية عن قصة الفارس الشاعر نمر بن عدوان وقصة حبه لوضحى التي حارب من أجلها كل من حوله ليتزوجها رغما عن عادات القبيلة وبعد أن تزوجها وأنجبت له أطفاله تموت فيعيش نمر بجانب قبر وضحى يرثيها بأشعاره التي طافت العالم كأجمل قصائد الحب والفقد.

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من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر"، "مخاوي الليل الفنّان خالد عبدالرحمن في الملحمة البدوية الشهيرة .. مسرحية (نمر بن عدوان) .. ابتداءً من 25 نوفمبر ".

ليلة مخاوي الليل

فيما يحيي الفنان خالد عبدالرحمن "ليلة مخاوي الليل" على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض سيتي يوم الخميس 24 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وقد أحيا الفنان السعودي العام الماضي حفلاً غنائيا في موسم الرياض تضمن ثلاث فقرات غنائية بأكثر من 35 أغنية بالإضافة إلى التخت الشرقي السامري ومنها تذكار ويا عذابي ومن دلعك والعطا وغيرها من الأغاني كما اشتمل الحفل على معرضاً لصور وألبومات الفنان خالد ومقتنياته الخاصة والنادرة من سيارات وأسلحة وصور نادرة له.

يشار إلى أن التاريخ الفني لخالد عبد الرحمن يسطر بأكثر من 215 عملاً غنائياً كما أنه يتميز بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد لكونه شاعراً كما أنه يعد فناناً شاملاً وقد أقام بعض الأمسيات الشعرية ويعشق الرحلات البرية والصيد.