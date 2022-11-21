مشجع سعودي: حضرت كل مباريات المنتخب في كأس العالم

منذ مشاركات المنتخب السعودي في بطولات كأس العالم لم يغب المشجع السعودي عاطي الموركي عن أي لقاء لمساندة الصقور الخضر، مردداً مع الجمهور الأهازيج الرياضية من على مدرجات الملاعب، لبث الحماس في نفوس اللاعبين.
وقال المشجع عاطي الموركي الشهير بلقبه "عميد الجماهير للعربية.نت: "حضرت جميع مباريات المنتخب السعودي في بطولات كأس العالم ولم أغب عن أي مباراة سواء في مباريات التصفيات أو بطولات كأس العالم، لافتاً إلى أنه منذ أكثر من 53 عاماً، يلازمه مكبر الصوت ويرافق المنتخب السعودي في جميع البطولات مع الأخضر من الدورات الأولمبية إلى بطولات كؤوس الخليج وآسيا والعالم.
كما قال أتواجد في مدرجات الملاعب الرياضية لمساندة المنتخب السعودي مرتدياً لباساً أخضر وأبيض وحاملاً معي مكبر الصوت.
وأضاف خلال تواجدي في المدرجات أردد مع الجمهور الأهازيج الرياضية الشهيرة سواء من الأغاني الوطنية أو من كلمات الأهازيج التي أرددها والتي من تأليفي وألحاني وذلك لبث الحماس في اللاعبين خلال أدائهم للمباريات.
وعبر عن سعادته الغامرة بالتواجد في قطر لمساندة وتشجيع الأخضر السعودي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.
وقال خلال تواجدي في قطر أقف في المدرجات برفقة زملائي رؤساء روابط الأندية السعودية والمشجعين نهتف للوطن في هذا المحفل العالمي.
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