مشهد يأسر القلوب.. سعوديون يتابعون كأس العالم تحت وميض البرق

في أجواء وصفت بالخيالية والممتعة بين وميض البروق والسماء الملبدة بالغيوم تابع سعوديون حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.

وراج مقطع فيديو بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أثناء افتتاح كأس العالم من أعالي الجبال في محافظة هروب بمنطقة جازان جنوب السعودية.

مادة اعلانية

وأظهر الفيديو متابعة أشخاص الافتتاح تحت وميض البروق وأصوات الرعد وسط استمتاعهم بالأجواء الماطرة وأجواء المونديال.

وقد هطلت أمس، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظة هروب، ومركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

يشار إلى أن محافظة هروب تبعد عن مدينة جازان بحوالي 110 كم تقريباً.

وتعد هروب من المناطق الواقعة على الحافة الغربية لجبال السروات، وطبيعة السطح بها جبلي بشكل عام، وتتخللها بعض الأودية، وتقدر مساحتها بحوالي 18000كيلومتر مربع تقريباً، ومناخ محافظة هروب هو مناخ مداري نظرا لوقوعها ضمن المنطقة المدارية، وتشتد برودة الطقس في فصل الشتاء في مرتفعات المحافظة الجبلية.