وفاة طفلة وإصابة 3 معلمات بحادث سير في تربة

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في حادث مؤسف توفيت طفلة وأصيبت ثلاث معلمات وسائق، بعد انحراف مركبتهم عن الطريق وانقلابها، على طريق حضن الذي يربط محافظة تربة بالطائف.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي لـ "العربية.نت"، أن المدير العام للتعليم بالطائف فهد بن ماجد الشريف تابع تفاصيل الحادث.
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وأفاد أن المعلمات الثلاث كنّ في طريقهن إلى العمل بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بتربة صباح الأحد، إلا أن المركبة التي تقلهن انحرفت عن الطريق وانقلبت.
ونتج عن الحادث إصابة المعلمات بإصابات مختلفة ووفاة طفلة كانت برفقة والدتها المعلمة.
بدوره، اطمأن الشريف على صحة المعلمات اللاتي نقلن على الفور لمستشفى تربة وقدمت لهن العناية الطبية اللازمة حيث وضعهن الصحي مستقر.
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