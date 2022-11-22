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اليمن والحوثي

السعودية تدين استمرار استهداف الحوثي للأعيان المدنية في اليمن

وزارة الخارجية جددت موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة

العربية.نت
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أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، عن إدانة المملكة لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في اليمن.

الثاني خلال شهر.. استهداف حوثي لميناء الضبة النفطي اليمن الثاني خلال شهر.. استهداف حوثي لميناء الضبة النفطي

واعتبرت الخارجية السعودية أن هذا الأمر يؤكد نهج الميليشيا "المستمر على زيادة معاناة الشعب اليمني الشقيق ورفضها الدائم للجهود والمبادرات الدولية كافة مع استمرارها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات ممرات الطاقة العالمية، وسلامة الملاحة والتجارة الدولية".

وأكدت الوزارة "وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة"، كما جددت "موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".

كما أكدت على "موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وأهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتحقيق السلام المستدام في اليمن".

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