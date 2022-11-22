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كأس العالم قطر 2022 (رويترز)
تعبيرية

بتوجيهات من ولي العهد.. "صحة الشرقية" تستعد لحالات الطوارئ خلال كأس العالم

أكدت صحة الشرقية جاهزية المستشفيات الخاصة والحكومية بالمنطقة من حيث المعدات والقوى العاملة لاستقبال الأحداث الصحية والأمراض الوبائية وتوفير ودعم المنطقة بجميع بنود الجاهزية من المخزون الإستراتيجي

العربية.نت - نادية الفواز
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بناء على توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية ورئيس القيادة والتحكم بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، عملت صحة الشرقية على خطط الاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية لفعاليات كأس العالم "قطر 2022".

وتهدف هذه الاستعدادات إلى مواجهة أي خطر محتمل قد يحدث، وذلك لتقييم وإعداد الخطط اللازمة للاستجابة السريعة الفعّالة من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع الجهات المشاركة والإدارات المعنية بصحة الشرقية لتوزيع المهام والتأكد من الجاهزية، كما قامت صحة الشرقية بعمل عدة فرضيات ميدانية للتأكد من جاهزية جميع الجهات في حال وقوع الكوارث.

من افتتاح كاس العالم في قطر 2022
من افتتاح كاس العالم في قطر 2022

كما تم تفعيل غرفة عمليات مركز القيادة والتحكم ومتابعة مؤشرات الوضع الوبائي وتحليل البيانات على مدار الساعة وتفعيل خط ساخن لغرفة العمليات بالمنطقة الشرقية، مرتبطة بجميع المنافذ والمؤسسات الصحية وغرفة عمليات سلوى وعمل مخطط لاتجاه البلاغات والاستجابة للأحداث الصحية المتوقعة.

وأكدت صحة الشرقية جاهزية المستشفيات الخاصة والحكومية بالمنطقة من حيث المعدات والقوى العاملة لاستقبال الأحداث الصحية والأمراض الوبائية وتوفير ودعم المنطقة بجميع بنود الجاهزية من المخزون الإستراتيجي، من أدوات الحماية الشخصية ومكافحة العدوى لمواجهة حالات الأمراض المعدية، حيث تم تجهيز مستشفى سلوى وزيادة الطاقة الاستيعابية للكوادر الطبية وتم التعاقد مع أطباء بتخصصات متعددة منها الإصابات والحوادث والعناية الحرجة وتخصصات متعددة وتوفير جهاز أشعة مقطعية متنقل بالمركز لخدمة المرضى.

كما تم تجهيز مستشفى ميداني لاستخدامه في حالة الكوارث -لا قدر الله- ولسرعة نقل الحالات الحرجة تم توفير طائرات للإخلاء الطبي وتهيئة المهابط في المستشفيات لاستقبال المصابين.

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وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية مطلق الجلعود اهتمام صحة الشرقية بالجانب التوعوي لأهميتها في تحسين الوعي الصحي ورفع مستوى الاهتمام والإدراك لدى كل الشرائح بالمجتمع.

وذكر الجلعود تم تفعيل حملة توعوية للمشجعين والمسافرين عبر منفذ سلوى من خلال عدة مسارات توعوية منها المسار الإلكتروني من خلال التصاميم التوعوية والفيديوهات التعريفية بالأمراض المعدية والحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإسعافات الأولية من خلال المسار الميداني بتوزيع البوسترات التوعوية على المسافرين خلال المتطوعين والشاشات واللوحة الإعلانية في الشوارع والمنفذ.

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