سبل" تُصدر طابعاً بهوية "قدّام".. احتفاءً بمشاركة الأخضر في مونديال قطر 2022

أصدر البريد السعودي "سبل" طابعاً بريدياً بهوية "قدّام" التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي المشارك في "قطر 2022"، وتُعبّر عن حماس وتأييد الجمهور السعودي للمنتخب، وتخليداً لمشاركته في هذا الحدث الكروي الكبير.

وتُعنى كلمة "قدّام"، وفق اللهجة السعودية المحكية، عدم التراجع في المهمة المقبلة، والتقدم إليها بكل همة وعزيمة، وتُبيّن الرغبة الكاملة بالدعم والمساندة، وتجمع فكرة الشعار رمزيتين: "فنية ولفظية"، تهدُفان إلى توفير الأجواء المناسبة والمساندة للمنتخب في مهمته العالمية، ولإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها الدولي.

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ودأب البريد السعودي "سبل" دائماً على إصدار طوابع بمناسبة مشاركات المملكة العربية السعودية في الأحداث الرياضية العالمية، كبطولات كأس العالم وكأس العرب وآسيا، وغيرها من المشاركات الموثقة بإصدارات خاصة من الطوابع صممت بما يتناسب مع أهمية الحدث وزمانه ومكانه، لأنها تحمل تاريخاً ثقافياً وفنياً سيبقى مرجعاً مهماً عبر السنين.

ويقوم "سبل" بإصدار الطوابع البريدية بشكل دوري في المناسبات الدولية والوطنية، والأعياد، ومواسم الحج، والمؤتمرات الكبرى على المستويات الدولية والإسلامية والعربية والخليجية، إلى جانب المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، وفي شتى المجالات.