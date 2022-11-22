شاهد.. ولي العهد السعودي يعانق مرافقيه بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

احتفل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022.

وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الأمير محمد بن سلمان يعانق الحاضرين بعد الفوز التاريخي للمنتخب الأخضر على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

الأمير سعود بن سلمان ينشر فيديو لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان أثناء متابعته لمباراة #السعودية_الأرجنتين #العربية_في_المونديال pic.twitter.com/hpVCWFKwBo — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 22, 2022

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كما أظهر فيديو انتظار الأمير محمد بن سلمان اللحظات الأخيرة من المباراة وحسم الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين.

قدمت السعودية عرضاً مذهلاً في الشوط الثاني وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة، لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ومنح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء بعد عشر دقائق، لكن السعودية انتفضت في ثماني دقائق مذهلة بعد الاستراحة.

وأدرك صالح الشهري التعادل في الدقيقة 48 وبعد ذلك بخمس دقائق وضع سالم الدوسري السعودية في المقدمة بتسديدة مذهلة في الزاوية البعيدة ليشعل حماس جماهير بلاده التي احتشدت في استاد لوسيل.

وبهذه النتيجة ستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.