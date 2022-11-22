اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية"

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، تدشين الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية"، وأشار إلى أن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله، وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه، كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة، بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة السعودية.

من جانبها، دعت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

ويهدف إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية لتوحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360|نانسي بيلوسي تنهي ولايتها مطلع العام والحزب يبدأ مرحلة إعادة رسم مسار جدي العربية 360|نانسي بيلوسي تنهي ولايتها مطلع العام والحزب يبدأ مرحلة إعادة رسم مسار جدي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط