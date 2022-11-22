وزير السياحة يدشن الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية"

أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم (الإثنين)، تدشين الهوية الموحدة لـ"شتاء السعودية"، وأشار إلى أن شتاء هذا العام سيكون الأجمل في تفاصيله، وسيعطي الزوار والسياح دفء الأجواء الذي يبحثون عنه، كما يتميز بفعالياته المتنوعة والمختلفة، بما يجذب السائحين من كل العالم لزيارة السعودية.

من جانبها، دعت الهيئة السعودية للسياحة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

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ويهدف إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية لتوحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.