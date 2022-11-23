شاهد.. سعودي يتعرض لهجوم مباغت من حيوان مفترس
الهيئة العامة للحياة الفطرية تنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة
تعرض شاب لهجوم من حيوان مفترس داخل إحدى الاستراحات، حيث باغته الحيوان فجأة وأسقطه أرضاً.
وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم الحيوان المفترس على الشاب ومحاولة افتراسه، غير أن عدداً من أصدقائه الذين كانوا بالموقع تمكنوا من تخليصه والسيطرة على الحيوان المفترس.
تربية الحيوانات المفترسة مالها أمان .. pic.twitter.com/N0om3lnDgf— عبدالله التميمي (@iAbudT) November 21, 2022
وأوضح حساب الهيئة العامة للحياة الفطرية، أنه تم رصد الفيديو في وقت سابق، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة وفقاً للأنظمة والقوانين.
يذكر أن شرطة منطقة القصيم، كانت قد ضبطت في وقت سابق مواطنَيْن بحوزتهما، 4 أُسود داخل استراحة بمدينة بريدة، ما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
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