شاهد.. رسالة من نجم المنتخب ياسر الشهراني للجمهور السعودي
الشهراني: "أحب أطمنكم أني بخير وأموري طيبة ومبروك الفوز، ودعواتكم لي"
طمأن لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني الجماهير بعد إصابته في مباراة "الأخضر" ضد الأرجنتين أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز المنتخب السعودي بهدفين لهدف واحد.
وقال الشهراني، من خلال مقطع نشره على "تويتر": "أحب أطمنكم أني بخير وأموري طيبة ومبروك الفوز، ودعواتكم لي".
رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022
من جهة أخرى، كشف المنتخب الوطني عن تطور جديد بشأن حالة لاعبه ياسر الشهراني بعدما تعرض لإصابة قوية في مواجهة الأرجنتين التي أقيمت على استاد "لوسيل" فى إطار مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022.
وأوضح البيان أنه تم نقل اللاعب الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن حيث كانت حالته مستقرة.
وأشار إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وسيكون تحـت الملاحظة خـلال الساعات القادمة.
كما تواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القـدم ياسر المسحل خلال فحوصات اللاعب، حيث التقى بالكادر الطبي للمستشفى واستمع لتفاصيل حالة اللاعب، بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبـي بالمنتخب الوطني.
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