"صحة الرياض" تضبط وافدتين تمارسان الإجهاض في شقة سكنية

أعلنت "صحة الرياض" عن ضبط وافدتين مخالفتين تقومان بعمليات الإجهاض، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن الشهراني.

وتبيّن أن الوافدتين تمارسان عمليات الإجهاض في بيئة خالية من الحد الأدنى للاشتراطات الصحية، من خلال شقة سكنية اتخذتاها في جنوب الرياض لهذا الغرض.

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وضبطت الإدارة المساعدة للالتزام في "صحة الرياض" الوافدتين، بعد رصد هذه الممارسة التي تهدد سلامة المرضى، وتعتبر مخالفة للأنظمة.