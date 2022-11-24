أمطار غزيرة تغطي شوارع جدة.. وتتلف عددا هائلا من السيارت

غمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة (غرب السعودية) اليوم الخميس؛ عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالمركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حجم الدمار الذي طال عددا كبيرا من السيارات حيث غطتها مياه الأمطار، فيما جرفت مياه السيول عددا آخر في الأحياء السكنية.

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من جانبه، أكد مراسل قناة "العربية" من جدة، أن الأجهزة التنفيذية في المدينة استنفرت طاقتها للتعامل مع الحالات الطارئة، والفرق الميدانية تعمل على سرعة التخلص من مياه الأمطار، مشيرا إلى تضرر عدد كبير من المركبات.

وتابع "السيارات أصبحت تالفة تماماً"، مشيرا إلى تعطل حركة السير في المحافظة الساحلية.

وأوضح المراسل أن حجم المياه كبير جدا وصل إلى 60 مل، مضيفاً " هناك رياح شديدة جداً".

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار بمحافظة جدة والشعيبة بمحافظة بحرة؛ إلى "تحذير" بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها حالياً.

كما أوضح النظام الآلي للإنذار المبكر، أن مناطق التحذير تشمل كامل المحافظة، والأجزاء الساحلية.

غزارة الأمطار على جدة مصحوبة برياح نشطة.



#جدة_lلآن



pic.twitter.com/QJZ0wzPPsY — هاشتاق السعودية (@HashKSA) November 24, 2022

وأشار إلى تعرض تلك المناطق لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، وتساقط البرد، مع جريان السيول، لافتًا إلى استمرار تلك الحالة حتى الثالثة من مساء اليوم (الخميس).

كما شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما دفع الجهات المختصة لإغلاق عدد من الأنفاق، بجانب إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبد الله بالاتجاهين.

بدورها، أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، إغلاق طريق (مكة -جدة) السريع بشكل احترازي نظرًا لهطول الأمطار، وحرصًا على سلامة الجميع.

ودعا مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للإمارة، لتجنب استخدام أنفاق الأمير ماجد مع فسلطين كاملاً، والملك عبد الله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبد الله مع طريق المدينة باتجاه الغرب، والملك عبد الله مع المدينة غرباً.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني حثت الجميع على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية التي تشهدها المنطقة.