بعد نجاح عمليته الجراحية.. ياسر الشهراني: أنا بخير وصحة

من على السرير الأبيض، ظهر لاعب ⁧‫المنتخب السعودي‬⁩ ⁧‫ياسر الشهراني، في مقطع فيديو،‬⁩ بعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض.

وقال اللاعب السعودي عبر مقطع بثه حساب وزارة الحرس الوطني في "تويتر"، "أحب أطمنكم أني بخير وصحة وعافية".

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كما وجه لاعب المنتخب ياسر الشهراني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهما وحرصهما، كما شكر وزير الحرس الوطني عبدالله بن بندر، على مجهوداته.

فيديو من سناب الحرس الوطني.



لاعب #المنتخب_السعودي #ياسر_الشهراني بعد أن أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/rgEupLVih8 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 24, 2022

كذلك، أشاد بجهود وزير الرياضة، لدعمه المستمر، مشيراً إلى أنه منذ مغادرة الملعب وهو على تواصل معه.

كما شكر الكادر الطبي في مستشفى الحرس الوطني، نظير ما قدموه له. وشكر أيضاً كافة الشعب السعودي على وقوفهم ودعمهم له.

وكانت جماهير المونديال شاهدت إصابة ياسر الشهراني لحظة اصطدام وجهه بركبة حارس المرمى السعودي محمد العويس، خلال مواجهة المنتخب السعودي مع الأرجنتيني في كأس العالم 2022 المقام في قطر، التي انتهت بفوز سعودي تاريخي، ما أثار قلق المتابعين في السعودية والعالم.

وفي تحرك رسمي فوري، وتنفيذا لأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقلت طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، اللاعب المصاب من الدوحة إلى الرياض للعلاج.

في الرأس والصدر والبطن

وكان المنتخب الوطني كشف في بيان يوم الثلاثاء، عن تفاصيل الإصابة، مبيناً أنه تم نقل اللاعب الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة تعرضه لصدام قوي في منطقة الرأس والصدر والبطن حيث كانت حالته مستقرة.

يذكر أن السعودية قدمت عرضاً مذهلاً أمام الأرجنتين، ففي حين تقدم التانغو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، أحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.

ليخرج الصقور الخضر بنتيجة 2-1 في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.