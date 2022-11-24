مستوحى من المونديال.. "إثراء" يطلق معرضاً للوحات الرقمية بالدوحة

في معرض فريد يجمع الفن برياضة كرة القدم، يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، أول معرض للوحات NFTs الرقمية مستوحاة من مباريات المونديال، حيث يشارك في ابتكارها 32 فناناً يمثّلون كافة الدول المشاركة في كأس العالم 2022، وسيضم المعرض المقام في غاليريا مول بمنطقة مشيرب في مدينة الدوحة، لوحاتهم والبالغ عددها 64 لوحة، وهو عدد المباريات التي ستقام طيلة فترة المونديال.

يأتي المعرض "من الميدان إلى الفنان" استكمالاً لدور المركز في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع العالم ودمج المسارات الإبداعية بكل فروعها، حيث ترتكز فكرة المعرض في دمج الخطوط والألوان ومسارات حركة اللاعبين في المستطيل الأخضر داخل لوحة رقمية فريدة لكل مباراة يترجمها الذكاء الاصطناعي ويبتكرها الفنانون العالميون المشاركون بالمعرض.

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فوز سعودي تاريخي

كما سيُتوج المعرض لوحة خاصة لفوز المنتخب السعودي التاريخي على نظيره الأرجنتيني في مباراة يوم الثلاثاء، حيث أبدعها الفنان السعودي عمرو بوقري تجسيداً لهذه الملحمة الكروية.

وجاءت مبادرة "إثراء" للجمع بين كرة القدم والفنون البصرية باعتباره مؤثرا قادرا على التعبير بأدوات وألوان إبداعية وتقنيات متقدمة كتقنية الـ NFT مما ينثر أيقونة حديثة لم تُشاهد من قبل، إذ تروي كل لوحة أحداث المباراة عبر أشكال وتعابير مخصصة، متضمنة المشهد الشامل لتفاصيل اللعب ومدى ديناميكية اللاعبين وقدرتهم على تحقيق التجانس والفوز وربما التعادل أو الخسارة، وتُعد هذه التقنية أشبه بالخريطة الفنية التي ترسم سير المباراة منذ اللحظة الأولى لبدئها وحتى إطلاق صافرة النهاية، وهذه الخريطة تعكس التنافس بين المنتخبين ضمن سياق إبداعي وهوية كل بلد.

وتأتي مبادرة المركز في كأس العالم 2022 تأكيداً لدوره بتحقيق مستهدفات توازن المعادلة الثقافية، لاسيما أن الربط بين الفن والمجال الرياضي ما هو إلا تفعيل للتعايش الثقافي وسط احتفالية عالمية تجمع ثقافات العالم في مكان واحد، ومما تجدر الإشارة إليه أن كأس العالم الأصلية حطّت رحالها في وقت سابق داخل مركز "إثراء" في الظهران قبل عودتها إلى دولة قطر ضمن جولتها العالمية، وتخلل ذلك جلسة حوارية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والنجم الإسباني السابق ديفيد فيا واللاعب السعودي الدولي السابق سامي الجابر ونازلي بيربيروغلو المدير العام لكأس العالم لكرة القدم 2022 في شركة كوكا كولا.