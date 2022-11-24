مشجع سعودي لكاميرا تلفزيون ياباني: أين ميسي؟

لا تزال المقاطع الطريفة تتقاطر على مواقع التواصل لردود الأفعال التي تفجرت عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني قبل يومين، بهدفين مقابل هدف في أول لقاء بين الفريقين بمباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022.

ففي فيديو حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في "تويتر"، ظهر مذيع ياباني من أرض الملعب في تغطية رياضية للحدث الكروي، ليقاطعه مجموعة من المشجعين السعوديين، متسائلين عن اللاعب الشهير ليونيل ميسي.

مذيع ياباني يعلق عن المباريات وفجأة مر عليه الجمهور السعودي

كله رياكشنات ورى بعض 😭😭😂😂

pic.twitter.com/uLzLjzhQtw — عزيز تقني (@iAl3eez) November 23, 2022

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وقال أحدهم للكاميرا: أين ميسي؟، ليسحب آخر الميكروفون من المذيع قائلاً، ميسي نائم!.

فيما ترك المذيع الحرية لجمهور الصقور الخضر للتعبير عن مشاعرهم وطرح تساؤلاتهم، ليقابلها بالضحك موجها تهاني الفوز لهم قائلاً: مبروك.

يذكر أن المنتخب السعودي حقق أفضل انطلاقاته في تاريخه ببطولات كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 2 - 1 يوم الثلاثاء في أولى مباريات المجموعة الثالثة التي تضم بولندا والمكسيك.

وتكفل النجمان صالح الشهري وسالم الدوسري بقلب موازين اللقاء بعدما كان تقدم ليونيل ميسي للأرجنتين من ركلة جزاء في الشوط الأول.