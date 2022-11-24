وزير الرياضة: ليس لدينا عرض لتنظيم كأس العالم 2030

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على عدم وجود أي عرض لتنظيم كأس العالم 2030.
وأوضح الوزير السعودي في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، أن المملكة تركز في الوقت الحالي على ملفي استضافتها لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.
التجهيزات على قدم وساق
كما أشار إلى أن السعودية تجهز الاستادات والبنية التحتية من أجل استضافة مثل تلك الأحداث الهامة.
إلى ذلك، علّق الأمير عبد العزيز بن تركي، أن المنتخب السعودي فاجأ العالم بأسره بفوزه على الأرجنتين.
وأكد أن اللاعبين قدّموا أداء عالميا، قائلاً: "كان أمراً لا يصدق".
يستعد لتأهل ثانٍ!
وأعرب عن سعادته بكل الجهود المبذولة والتضحيات التي أنجزت في العامين الماضيين، والتي ظهرت نتيجتها للعالم أجمع.
أيضاً كشف وزير الرياضة تفاصيل جديدة عن حالة لاعب المنتخب ياسر الشهراني، موضحاً أنه تعرض لكسر في الوجه وأجرى جراحة لذلك.
يذكر أن المنتخب السعودي (الأخضر)، يستعد هذه الأيام لمواجهة نظيره البولندي السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، باحثاً عن تأهل ثانٍ إلى ثمن النهائي بعد مشاركته الأولى في 1994.
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