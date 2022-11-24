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وزير الرياضة السعودي
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

وزير الرياضة: ليس لدينا عرض لتنظيم كأس العالم 2030

العربية.نت - مريم الجابر
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أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على عدم وجود أي عرض لتنظيم كأس العالم 2030.

شاهد.. رسالة من نجم المنتخب ياسر الشهراني للجمهور السعودي السعودية كأس العالم شاهد.. رسالة من نجم المنتخب ياسر الشهراني للجمهور السعودي

وأوضح الوزير السعودي في تصريحات لشبكة CNN الأميركية، أن المملكة تركز في الوقت الحالي على ملفي استضافتها لكأس آسيا للرجال 2027 وللسيدات 2025.

التجهيزات على قدم وساق

كما أشار إلى أن السعودية تجهز الاستادات والبنية التحتية من أجل استضافة مثل تلك الأحداث الهامة.

إلى ذلك، علّق الأمير عبد العزيز بن تركي، أن المنتخب السعودي فاجأ العالم بأسره بفوزه على الأرجنتين.

وأكد أن اللاعبين قدّموا أداء عالميا، قائلاً: "كان أمراً لا يصدق".

نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني
نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني

يستعد لتأهل ثانٍ!

وأعرب عن سعادته بكل الجهود المبذولة والتضحيات التي أنجزت في العامين الماضيين، والتي ظهرت نتيجتها للعالم أجمع.

أيضاً كشف وزير الرياضة تفاصيل جديدة عن حالة لاعب المنتخب ياسر الشهراني، موضحاً أنه تعرض لكسر في الوجه وأجرى جراحة لذلك.

يذكر أن المنتخب السعودي (الأخضر)، يستعد هذه الأيام لمواجهة نظيره البولندي السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، باحثاً عن تأهل ثانٍ إلى ثمن النهائي بعد مشاركته الأولى في 1994.

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