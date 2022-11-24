وفاة الإعلامي السعودي مدني رحيمي عن 75 عاما

توفي اليوم الخميس الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي في المستشفى التخصصي عن عمر يناهز 75 عاماً.

وكتب الناقد الرياضي جمال عارف عبر "تويتر": "انتقل الى رحمة الله تعالى الأخ العزيز الدكتور مدني رحيمي، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه جنات النعيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

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كما نعى عدد كبير من الإعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الإعلامي الراحل.

والفقيد من مواليد 1946م في محافظة ينبع غرب السعودية.

لعب في نادي الاتحاد

يذكر أن مدني لعب لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الثمانينات الهجرية، قبل أن يهجر كرة القدم لإكمال تعليمه وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي عاد ليعمل في بيته الاتحاد كإداري منذ عام 1403 وحتى عام 1414هـ.

محلل رياضي

اعتزل بعد ذلك العمل الإداري وتوجه لمجال التحليل الفني عبر القنوات الرياضية، وبدأ في قناة راديو وتلفزيون العرب «أي آر تي» وهو يعمل حتى عام 2013م كمحلل في القناة الرياضية السعودية وكذلك قناة الدوري والكأس القطرية.

وكان مدني قد ساهم كلاعب في إحراز الاتحاد لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد عام 1383هـ، أما كإداري فقد حقق مع الاتحاد كأس الاتحاد 1406هـ،وكأس الملك عام 1408هـ، وكأس ولي العهد 1411هـ.