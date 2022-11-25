شاهد.. ممازحة مشرف "سلام" بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

قال المشرف العام على سلام للتواصل الحضاري فيصل بن معمر خلال كلمته في المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بمدينة فاس، إنه "يشرفني أن أنتمي للمملكة العربية السعودية خاصة أننا هزمنا الأرجنتين 2-1 في كأس العالم".
وأضاف في المنتدى الذي حضره أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمشاركة 96 وفدا من 50 دولة تحت شعار، "نحو تحالف من أجل السلام: لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة"، إن المملكة تفخر بأنها تحتضن الحرمين الشريفين حيث يتوجه اليها قرابة اثنين مليار مسلم في صلاتهم خمس مرات في اليوم".
كما أضاف "من هنا تأتي مسؤوليتنا في نشر السلام والتسامح، ولذلك فإن رسالة المملكة للأديان الأخرى هي رسالة تحمل جوهر الاسلام القائم على التسامح ونسعى من خلال كل المؤسسات السعودية ومن خلال رابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات أن تكون هذا الرسالة واضحة للأديان الأخرى".
وأوضح أن هذا اللقاء "وسيلة مهمة جدا لكننا نحاول الآن أن نستخدم أدوات تقنية حديثة للأجيال الجديدة.. صحيح أن مهمتنا صعبة لكنها ليست مستحيلة".
وتابع: "من خلال ما تشهده المملكة الآن لدينا رسالة واضحة للأجيال القادمة وهي رسالة ذات تأثير واسع وهي أن نعيش سوياً مع الاديان الاخرى لنبني السلام والأمن للعالم".
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