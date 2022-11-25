طفل يبهر السعوديين.. شاهد ما قاله عن المملكة

أبهر الطفل السعودي، عمر عصام الأنصاري، رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد انتشار مقطع له مع أحد مشجعي دولة البيرو.
وقال في فيديو عبر تويتر إنه لم يتوقع وصول المقطع المتداول لهذا الجمهور العريض، حيث إنه كان في حوار ودي مع أحد مشجعي البيرو الذي دعاه لمشاركته حضور مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم بقطر.
November 24, 2022
القيم والثقافة السعودية
في التفاصيل، تبادل عمر أطراف الحديث مع مشجع البيرو باللغة الإنجليزية، حيث تطرق إلى القيم والثقافة السعودية في التعامل مع ضيوف المملكة والترحيب بهم.
كما شدد على كرم الضيافة السعودية، وما تتضمن الثقافة الإسلامية من حسن التعامل مع الآخرين.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— سهم (@1SMi_) November 24, 2022
لقاء جميل جداً جداً طفل سعودي مع قناة بيروفية 🇸🇦🇵🇪
- " نريد ان نكسر رقمنا التاريخي في المونديال " 💚 pic.twitter.com/MuSj3zGfbT
إلى ذلك عرّف اللاعبين السعوديين وتحدث عن أحلام الفريق بالوصول لدوري 16.
مما جعل المشجع يوثق الحديث بفيديو انتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل في المملكة وبثته قناة البيرو. وقال لعمر: "لديك قلب كبير رغم صغر سنك".
مدرسة في الأخلاق
وأثنى نشطاء التواصل على قدرة عمر على الحوار مع مختلف الثقافات وثقته بنفسه، قائلين إنه مدرسة في الأخلاق وحسن المنطق والتهذيب والأدب.
كما شددوا على أنه بالرغم من صغر سنه فقد قدم الكثير من خلال حديثه العفوي، مؤكدين أن هؤلاء الأطفال من الجيل الجديد هم رسائل الثقافة السعودية والإسلامية للعالم.
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