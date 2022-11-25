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هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة السعودية مناسبة

بتهم رشوة وغسل أموال.. "نزاهة" تحقق مع 308 متهمين

العربية.نت - نادية الفواز
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" اليوم (الجمعة)، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر 1444هـ، ولفتت إلى أنها أجرت 2799 جولة رقابية، وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين، وإيقاف آخرين بتهم استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة، وغسل الأموال والتزوير.

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وأضافت أن عدد مَنْ تم التحقيق معهم بلغ 308 مشتبه بهم، فيما أوقفت 138 متهما ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتعليم، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والنقل والخدمات اللوجستية.

كما دعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

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