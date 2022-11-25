مشهد لا يصدق من السعودية..أم وطفلتها تنجوان من موت محقق

وثق مقطع مصور نجاة امرأة وابنتها، بأعجوبة من الموت في حادث مروع في الحمراء بالمدينة المنورة ما أثار غضب السعوديين بسبب استهتار بعض السائقين بأرواح الناس، عبر السرعة الزائدة والتفحيط.

فقد أظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، امرأة وابنتها تتجهان نحو سيارة متوقفة بجوارها سيارة أخرى.

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تفحيط جنوني

فيما قام شخص يقود سيارة بسرعة جنونية بصدم السيارتين تباعا، ما أصاب الأم وابنتها بإصابات بسيطة وتضرر شخص آخر.

ما أثار غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبة بمعاقبة الفاعل. وشددت التعليقات على أن مثل هذه التصرفات الخطرة قد تودي بحياة أناس أبرياء.

غرامات مشددة

يشار إلى أن السعودية لطالما أعلنت عن قوانين مشددة لتطويق ظاهرة التفحيط، وفرضت غرامات وأحكاماً تصل للسجن، من ضمنها فرض غرامة بـ20 ألف ريال سعودي على ممارس التفحيط للمرة الأولى وحجز العربة لأسبوعين، مع التدرج في التشديد لتصل إلى السجن وغرامة بـ60 ألف ريال زيادة على الحجز الدائم للسيارة.

ويعني التفحيط الاستعراض والمناورة بإطارات المركبة حد الاشتعال في بعض المرات، أمام تجمع غفير من الشباب المولع بالسيارات.

فوفقا لإحصاءات رسمية، يتعرض سائق واحد على الأقل لحادث مرور كل ثانية، فيما يلقى ما لا يقل عن 20 شخصا، أغلبهم من الشباب، حتفهم يوميا لأسباب تتعلق بالسرعة أو التفحيط أو القيادة الخطرة أو لعدم الانتباه.