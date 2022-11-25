اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أطفالنا يقرؤون في الأحساء - تصوير حسن الملا
أطفالنا يقرؤون في الأحساء - تصوير حسن الملا

في 6 مناطق بالسعودية.. انطلاق فعالية "أطفالنا يقرؤون"

العربية.نت - كوثر الرمضان
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت هيئة المكتبات السعودية فعالية "أطفالنا يقرؤون" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في 6 مناطق، يوم أمس ولمدة يومين، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك في سياق جهودها في تنمية العادات القرائية.

اقبال واسع من الأطفال في فعالية أطفالنا يقرؤون - تصوير حسن الملا
اقبال واسع من الأطفال في فعالية أطفالنا يقرؤون - تصوير حسن الملا

رحلة ثقافية

وأعدت الهيئة رحلة ثقافية متكاملة تُثري تجربة الزائر عبر تقديم عدد من الأنشطة المصاحبة كالمكتبة التفاعلية التي ستغذي الأطفال بمعلوماتٍ متنوعة في مجالات الأدب والقصص والعلوم والتاريخ وغيرها من الموضوعات، إلى جانب ورش العمل التي ستشهد إقامة ورش تعليمية تفاعلية للأطفال، وأنشطة التعبير بالرسم المشجعة للطفل بقراءة قصة قصيرة ثم رسمها على لوحةٍ صغيرة؛ ليتعلم مهارات متعددة.

كما تضم الفعالية ممراً للاقتباسات المكون من جدارية مصممة على شكل صفحات كتاب؛ ليتمكن الطفل من كتابة اقتباسه المفضل ومشاركته مع الزوّار، وأماكن مخصصة لجلسات القراءة، وكذلك أركان: الحكواتي لسرد قصص تُنمِّي معرفة الأطفال في مختلف الموضوعات، والتصوير، والخلفيات الموسيقية المتنوعة، والمجسمات الجمالية المنتشرة في مختلف مناطق الفعالية.

8 أطفالنا يقرؤون
من 8
  • 8 أطفالنا يقرؤون
  • أطفالنا يقرؤون 6
  • أطفالنا يقرؤون 5
  • أطفالنا يقرؤون 4
  • أطفالنا يقرؤون 7
  • أطفالنا يقرؤون 3
  • أطفالنا يقرؤون 2
  • أطفالنا يقرؤون 1
(8 صور)
8 أطفالنا يقرؤون
8 أطفالنا يقرؤون
أطفالنا يقرؤون 6
أطفالنا يقرؤون 6
أطفالنا يقرؤون 5
أطفالنا يقرؤون 5
أطفالنا يقرؤون 4
أطفالنا يقرؤون 4
أطفالنا يقرؤون 7
أطفالنا يقرؤون 7
أطفالنا يقرؤون 3
أطفالنا يقرؤون 3
أطفالنا يقرؤون 2
أطفالنا يقرؤون 2
أطفالنا يقرؤون 1
أطفالنا يقرؤون 1

6 مواقع

يشار إلى أن الفعاليات انطلقت في 6 مواقع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وهي: منتزه الردف بالطائف، والممشى الثقافي بجازان، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، وحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وحديقة الزهور في عرعر، وحديقة الإسكان في مدينة بريدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هيومن رايتس ووتش تحذر: النظام الإيراني لن تردعه التنديدات اللفظية هيومن رايتس ووتش تحذر: النظام الإيراني لن تردعه التنديدات اللفظية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط