في 6 مناطق بالسعودية.. انطلاق فعالية "أطفالنا يقرؤون"

أطلقت هيئة المكتبات السعودية فعالية "أطفالنا يقرؤون" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، في 6 مناطق، يوم أمس ولمدة يومين، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك في سياق جهودها في تنمية العادات القرائية.

رحلة ثقافية

وأعدت الهيئة رحلة ثقافية متكاملة تُثري تجربة الزائر عبر تقديم عدد من الأنشطة المصاحبة كالمكتبة التفاعلية التي ستغذي الأطفال بمعلوماتٍ متنوعة في مجالات الأدب والقصص والعلوم والتاريخ وغيرها من الموضوعات، إلى جانب ورش العمل التي ستشهد إقامة ورش تعليمية تفاعلية للأطفال، وأنشطة التعبير بالرسم المشجعة للطفل بقراءة قصة قصيرة ثم رسمها على لوحةٍ صغيرة؛ ليتعلم مهارات متعددة.

مادة اعلانية

كما تضم الفعالية ممراً للاقتباسات المكون من جدارية مصممة على شكل صفحات كتاب؛ ليتمكن الطفل من كتابة اقتباسه المفضل ومشاركته مع الزوّار، وأماكن مخصصة لجلسات القراءة، وكذلك أركان: الحكواتي لسرد قصص تُنمِّي معرفة الأطفال في مختلف الموضوعات، والتصوير، والخلفيات الموسيقية المتنوعة، والمجسمات الجمالية المنتشرة في مختلف مناطق الفعالية.















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6 مواقع

يشار إلى أن الفعاليات انطلقت في 6 مواقع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، وهي: منتزه الردف بالطائف، والممشى الثقافي بجازان، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، وحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وحديقة الزهور في عرعر، وحديقة الإسكان في مدينة بريدة.