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من المسجد النبوي
من المسجد النبوي

امرأة تضع مولودها وسط ساحة المسجد النبوي

العربية.نت- نادية الفواز 
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كشف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن علي الزهراني، أن الفرق التطوعية ومركز إسعاف الحرم، باشرت حالة ولادة في وضع حرج للأم، إذ تبين عند وصول الفرق الطبية وجود حالة في ساحات المسجد النبوي الشريف تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة.

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على الفور تدخلت الفرق وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الولادة وبمساندة من قبل ممارسة صحية تواجدت بالموقع وإكمال حالة الولادة وخروج الجنين بنجاح.

كما أوضح الزهراني أنه تم نقل الأم والمولود إلى مركز باب جبريل الصحي بعد الاطمئنان عليهما، مؤكداً أن هذه الحالات تعتبر من الحالات التي تحتاج مجهودات طبية مكثفة، ويعود نجاح مثل هذه الحالات لتكثيف الدورات الطبية المتخصصة والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بوسائل تدريب متخصصة تقام بشكل دوري.

وشدد على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني"، أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لا سيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ.

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