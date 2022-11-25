الفنان خالد عبد الرحمن يشعل أجواء موسم الرياض

وسط أجواء طربية، أحيا الفنان السعودي خالد عبد الرحمن مساء أمس الخميس حفلاً غنائياً على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 وبمشاركة الفنان وليد الشامي.

وخلال الحفل قدم عبد الرحمن أغاني قديمة وجديدة. كما قدم عدداً من الأغاني وهو يعزف على العود، منها "وشلون مغليك، تذكار، إذا قسى وقت، لحد يظلم حد، البارحة، من عذابي" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور.

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"نمر بن عدوان"

يشار إلى أن خالد عبد الرحمن يبدأ غداً السبت وحتى 30 نوفمبر عرض مسرحيته الأولى في مسيرته الفنية، حيث يجسد أحد أشهر الشخصيات البدوية في "نمر بن عدوان" على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض سيتي.

كما قال عبر حسابه في تويتر: "لا يفوق الجمال إلا باكتمال جمهوري الحبيب"، مضيفاً أن "‏الملحمة البدوية "نمر بن عدوان" مسرحية مكتملة الجوانب الفنية، وهذا من دواعي سروري بالمشاركة مع نجوم ونجمات ومخرج لامع وكادر غير عادي"، مقدماً شكره لهيئة الترفيه والشركة المنظمة، ولكل من شارك في المسرحية.

مسرحية غنائية استعراضية

يذكر أن "نمر بن عدوان" تعتبر مسرحية غنائية استعراضية عن قصة الفارس الشاعر نمر بن عدوان، وقصة حبه لوضحى التي حارب من أجلها كل من حوله ليتزوجها رغماً عن عادات القبيلة.

وبعد أن تزوجها وأنجبت أطفالاً تموت، فيعيش نمر بجانب قبر وضحى يرثيها بأشعاره التي طافت العالم كأجمل قصائد الحب والفقد.