مأساة طفلة أبكت السعوديين.. قضت تحت أقدام حصان

بدأت النيابة العامة في مكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة التنعيم، التحقيق في وفـاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد سقوطها من على ظهر خيل داخل موقف حجز للسيارات بالنورية.

وكشفت مصادر مطلعة على الحادث، أن الطفلة سقطت من على ظهر الخيل بعدما انطلق بها مسرعاً دون أن يتدخل العامل المُختص بإيجار المكان للمتنزهين.

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10 أعوام

من جهتها، باشرت فرق الهلال الأحمر بالتحقيق بورود بلاغ يفيد بسقوط طفلة من فوق ظهر حصان ووفاتها بعد أن تسبب لها بإصابات متفرقة.

وأكدت أن الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 10 أعوام تعرضت إلى حادثة سقوط من أحد الأحصنة في حجز المركبات بالنوارية شمال مكة المكرمة، حيث أسقطها الحصان من على ظهره.

غضب واسع

يشار إلى أن الحادثة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وحزناً عميقاً، وسط مطالبات بمعاقبة المقصّرين.

كما شددوا على ضرورة فرض رقابة على تأجير الخيول ومنع دخول الأحصنة والبغال والدبابات في مواقف السيارات بمكة المكرمة.