بعد فوز أغنيتها بمسابقة "الفيصل".. ولاء الجندي تروي التفاصيل

أبدت المطربة اللبنانية ولاء الجندي في تصريح لـ"العربية.نت" عن فخرها بفوز أغنيتها "لن أسلاكم" في فئة القصيدة المغناة بمسابقة الأمير عبد الله الفيصل الشعرية في موسمها الرابع.

وأوضحت أنها من أهم الجوائز الشعرية في العالم العربي، وأن الفوز بها مدعاة للاعتزاز لا سيما أنها تحمل اسم شاعر مميز.

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كما كشفت عن أن مثل هذه الجوائز، تضيف كثيراً لمسيرة الفنان، وتسانده بالتحفيز والدعم المعنوي، وتحثّه على المثابرة ليقدم المزيد من الاعمال.

وأضافت أنها تعتبر "لن أسلاكم" من أحب الأغنياتي لقلبها "لأن النص الشعري قريب من مسامع الناس.. إضافةإلى أنّها من ألحان محمد الأسود، وكلمات الشاعر عبد العزيز البابطين، وقد طلبت أن تُلَحن الاغنية على مقام الصبا وتلك من الأسباب التي زادتني حبّاً بالأغنية".

وحصدت الأغنية على منصة اليوتيوب، 3 ملايين مشاهدة، وأخذت المركز الثالث عشر في المحتوى الرائج للموسيقى بالسعودية على ذات المنصة، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاقها.

أيضا اعتبرت أن الملحن استطاع أن يُترجم أحاسيس الشاعر وإيصالها بطريقة إبداعية أوصلتها بتفوق إلى مسامع المتذوق الذي يعيش رحلة سمعية مع مقاطع الاغنية.

ونالت القصائد الفصيحة نصيب الأسد من أعمال المطربة الشابة، إلا أنها لا تمانع أن تكون الاغنية سريعة وبنص شعري.