"هلا بالثوب والربع".. شاهد أولاد أصالة وأخاها بالزي السعودي

في ليلة استثنائية حملت اسمها، تألقت المطربة السورية أصالة أمس الجمعة في حفل غنائي ضخم، احتضنته العاصمة السعودية، والذي تم تنظيمه ضمن فعاليات النسخة الثالثة من موسم الرياض، وقدمت خلاله 5 فقرات غنائية بلوحات فنية اعتمد على لوحات راقصة وأزياء مختلفة ارتدتها الفنانة في كل فقرة.

وكان أول الحاضرين في "ليلة أصالة" أولادها وزوجها فائق حسن وأخوها، الذين خطفوا الأنظار بحضورهم إلى مسرح محمد عبده مرتدين الزي السعودي، (الثوب والشماغ والعقال).

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فقد نشر خالد الذهبي صورة جمعته بوالدته أصالة وزوجها فائق حسن وبإخوته آدم وعلي وخاله أنس ظهروا جميعهم مرتدين الزي السعودي، عبر حسابه الخاص "ستوري انستغرام".

بدورها، علقت أصالة على ما ارتداه أبنائها ورحبت بهم خلال حفلها قائلة "اليوم معانا أدومي وعلوش وأنوس وشامية ولودي وحمودي (آدم وعلي وشقيقها أنس وشام أبنتها ومحمد زوج ابنتها) ، بس بدي منكم تشوفوا نظرة على أدومي بالجلابية لتعتذر وتقول "دشداشة" بعد أن صلحها لها أحد الحاضرين، مضيفة "هلا بالثوب ..هلا بالربع".

ومن المفاجآت التي شهدتها "ليلة أصالة" هي غنائها لأغنية "قصص الشعوب" مع شقيقها أنس الذي أطلّ معها على المسرح، مرتديًا الزي السعودي وقبل أن تبدأ أصالة بالغناء قالت أن هذه الأغنية سبق وقدمتها مع والدها الراحل عندما كانت طفلة.

كما غنت النجمة اللامعة أغنية "سامحتك"، التي نالت شهرة واسعة في مطلع التسعينات، ثم قدمت "قد الحروف"، و"جابوا سيرته"، و"مجنون"، و"أكثر"، وباقة من أشهر أغانيها، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء فنية طربية.

من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بما قدمته أصالة في ليلتها أمس، واصفا إياها بفنانة العرب من المحيط للخليج، فيما قالت الفنانة نوال الكويتية: "حبيبتي أصوله اليوم كنت سلطانة بالطّرب أمتعتينا حفل رائع ومختلف وأنتِ كنتِ رائعة في كل شيء تستاهلين يالغالية".

وختمت أصالة ليلتها بأغنية وطنية في إهداء إلى المنتخب السعودي الذي يلتقي اليوم السبت ضمن كأس العالم مع بولندا، حيث قامت والجمهور بالدعاء له بالفوز في هذه المباراة "مبروك لمنتخبنا.. الفوز لنا.. ورح نفرح سوا".