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بهذه الطريقة يرحب سعوديون بزوار المدينة اليابانية

العربية نت - حامد القرشي
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بلغتهم اليابانية وأزيائهم لفت سعوديون زوار المدينة اليابانية في منطقة بوليفارد وورلد إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض.
و جذبوا الزوار بتقمصهم الشخصية اليابانية من حيث ترحيبهم المختلف سواء بالكلمات أو بالحركات.

مشعل عبدالرحمن الدويسان تحدث ل العربية نت قائلاً " أشارك في موسم الرياض عند بوابة المدينة اليابانية مع زملائي الأربعة الآخرون حيث نرحب بالضيوف بكل ترحيب وسعة صدر وزراعة البسمة في وجوه الزوار والضيوف سواء من خلال إرتداء الزي الياباني أو التحدث بلغتهم أو بعاداتهم في الترحيب بالضيوف ".

و أضاف مشاركتي جميلة و أشعر بسعادة غامرة و أنا أشاهد الانطباع الرائع من زوار بوليفارد وورلد وعبارات الثناء منهم.

و قال تعلمت اللغة اليابانية من الأفلام والمسلسات اليابانية وهي الإنمي لافتاً إلى أن اللغة اليابانية صعبة جداً لكنه تعلم العديد الكلمات والعبارات.

و أضاف تعلمت العديد من الكلمات اليابانية والتي من ضمنها الكلمات الترحيبيه في غضون عام ولله الحمد.

و أطمح من ذلك أيضاً في إتقان اللغة اليابانية لكي أصبح مترجماً محترفاً لها بالإضافة إلى التعرف على العادات و التقاليد لدى اليابانيين.

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