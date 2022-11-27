رفع الكفاءة والطاقة التشغيلية للخدمات الفنية والتشغيلية بالمسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع الكفاءة والطاقة التشغيلية للخدمات الفنية والتشغيلية بالمسجد الحرام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة المهندس سلطان بن عاطي القرشي على جاهزية منظومة الخدمات الفنية والتشغيلية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية الفنية لاستقبال قاصدي المسجد الحرام في أسبوع الإجازة المدرسية.

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وأبان بأن الوكالة قامت برفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية ومع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.

وأشار المهندس سلطان بن عاطي القرشي إلى أن الوكالة قامت بتهيئة عناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية والتأكد من تواجد المشغلين وعملها بالشكل المطلوب أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كاف .

كما ذكر بأن الوكالة قامت بالتأكد من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام و أخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU).

وقامت الوكالة بتجهيز جميع المواضي و دورات المياه والتأكد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب. وأكد على أن الوكالة تتابع أعمال الفحص والصيانة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لمنظومة الصوت والإنارة والتهوية داخل مباني المسجد الحرام وساحاته ومرافقه و استبدال المتضرر منها.