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الجمهور السعودي

فيديو.. هذا ما فعله جمهور الأخضر بعد مباراة بولندا

العربية.نت - حامد القرشي
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في مبادرة راقية ولفتة حضارية، قام جمهور المنتخب السعودي بتنظيف مدرجات ملعب المدينة التعليمية الذي شهد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب البولندي وذلك ضمن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر.

وتناقل رواد منصات التواصل الاجتماعي جمهور المنتخب السعودي يقوم بجمع زجاجات المياه وبقايا الأكل و جمعها في أكياس النفايات.

وأثنى رواد التواصل على ما قامت به الجماهير السعودية بعد المباراة ليقدموا درساً لجماهير المنتخبات الأخرى لافتين أن هذا التصرف يعطي صورة إيجابية عن أخلاق الجمهور السعودي ووعيه الكبير.

وحاز هذا المشهد على ثناء العديد من متابعي كرة القدم، وعاشقي المستطيل الأخضر، فيما يستعد المنتخب السعودي لمباراته الثالثة ضمن دور المجموعات في المونديال ويواجه فيها منتخب المكسيك، التي تحدد تأهله إلى دور الـ١٦.

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