مشهد مهيب.. هكذا رددت جماهير الأخضر النشيد السعودي

في مشه مهيب وبتفاعل جماهيري كبير، رددت جماهير الأخضر النشيد الوطني السعودي وذلك خلال مباراته ضد المنتخب البولندي على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

فيما راجت العديد من مقاطع الفيديو في منصات التواصل الاجتماعي للجماهير وهي تصدح بصوت عالٍ كلمات النشيد السعودي "سارعي للمجد والعلياء".

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يشار إلى أن مؤلف النشيد الوطني السعودي هو الشاعر إبراهيم خفاجي وتم بثه أول أيام عيد الفطر المبارك عام 1404 هجرية الموافق 29 حزيران/يونيو 1984 عبر الإذاعة والتلفزيون.