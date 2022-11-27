وفاة 8 من عائلة واحدة وفلبينية.. حادث مروع يثير حزن السعوديين

أثار حادث وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة وعاملة فلبينية مشاعر الحزن لدى السعوديين، كما أصيب اثنان آخران في الحادث المروري المروّع الذي وقع بين مركبتين على طريق "الرين - وادي الدواسر.

وأسفرت الفاجعة التي استيقظت عليها محافظة "رجال المع" عن وفاة 9 أشخاص واحتراق وتفحم إحدى المركبتين، في حين نجت ابنة واحدة تبلغ من العمر 13 عاما، وهي الناجية الوحيدة من العائلة التي كانت تستقل سيارة من نوع "جيمس".

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وكانت المركبة المتفحمة تقل عائلة تتكون من 9 أشخاص، وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية.



من موقع الحادث المأساوي من الضحايا

وذكرت المصادر أن المرور والدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر باشرا التعامل مع الحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة 8 مواطنين وامرأة من جنسية فلبينية.

الهلال الأحمر يتدخل

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن غرفة القيادة والتحكم بمنطقة الرياض، تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الرين/وادي الدواسر، تقلان عدداً من الركاب بالقرب من هجرة النميص.

وأضافت الهيئة: "فور تلقي البلاغ تم توجيه 6 فرق إسعافية، وتبين وجود 9 حالات وفاة، وإصابتين: متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام".

حوادث متكررة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادث عبر وسم #الرين _وادي الدواسر مؤكدين أن طريق الرين بيشة - وادي الدواسر يشهد حوادث متكررة أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح، بسبب كثافة الحركة المرورية فيه، وعدم ازدواجيته كاملاً وكثرة منحنياته، وسط مطالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول ناجعة عبر إعادة تنظيم الحركة المرورية على الطريق.

وطالب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الاسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح، بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة بعيدة.