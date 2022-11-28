اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
انطلاق موسم الرياض

أكثر من 5 مليون زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض

كان الموسم قد دشّن أكبر مناطقه مطلع الأسبوع "بوليفارد وورلد" التي انطلقت تحت شعار "العالم بين يديك" لتبرز عبر تجاربها الضخمة 10 حضارات حول العالم، وتميزت بنحو 120 فعالية تستقطب مختلف الزوار

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وصل عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى 5 ملايين زائر، منذ انطلاقة قبل حوالي الشهر وذلك طبقاً لما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في تغريدة مع فيديو يبرز أهم فعاليات الموسم.

كان الموسم قد دشّن أكبر مناطقه مطلع الأسبوع "بوليفارد وورلد" التي انطلقت تحت شعار "العالم بين يديك" لتبرز عبر تجاربها الضخمة 10 حضارات حول العالم، وتميزت بنحو 120 فعالية تستقطب مختلف الزوار.

أعلنت مناطق الموسم أكثر من مرة وصولها إلى كامل طاقتها الاستيعابية بسبب الإقبال الكبير على تذاكر فعالياتها المتنوعة وتجاربها الاستثنائية التي تغذي شغف الزوار وتلهمهم بالعديد من الأحداث التي تتنوع بين المهرجانات والمعارض والمسرحيات والحفلات الغنائية والاستعراضات الضخمة.

حفلة خالد عبدالرحمن في موسم الرياض
من 2
  • حفلة خالد عبدالرحمن في موسم الرياض
  • من افتتاح موسم الرياض 2022
(2 صور)
حفلة خالد عبدالرحمن في موسم الرياض
حفلة خالد عبدالرحمن في موسم الرياض
من افتتاح موسم الرياض 2022
من افتتاح موسم الرياض 2022

ونجح الموسم في تقديم أضخم الفعاليات المتنوعة لزواره بمختلف اهتماماتهم، وذلك من خلال مهرجان فيراري، و"فان فاستيفال" المواكبة لفعاليات كأس العالم، وعروض فرقة مياس، وأنمي تاون، وبوليفارد حواء، وفعالية بلاك هات، ومهرجان الثقافات في حديقة السويدي، وكذلك مسرحية الفيلسوف ومذاقات رياض سكاي، وطربيات ليلة أصالة ومحمد عبده وأصدقائه، والعديد من الفعاليات الإثرائية التي غذت مختلف الزوار.

من افتتاح موسم الرياض 2022
من 2
  • من افتتاح موسم الرياض 2022
  • من افتتاح موسم الرياض 2022
(2 صور)
من افتتاح موسم الرياض 2022
من افتتاح موسم الرياض 2022
من افتتاح موسم الرياض 2022
من افتتاح موسم الرياض 2022

ويقام موسم الرياض 2022 على امتداد 15 منطقة ترفيهية، تعتني بجودة حياة سكان الرياض وزوارها، وتنعش لياليهم بالتجارب الساحرة التي تعمق إحساسهم بجودة الحياة والاستمتاع بأجواء الشتاء، إضافة إلى كونها ملتقى يسهم في تلاقي الثقافات وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتمكين الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية، والانعكاس على زيادة الوظائف الترفيهية في المملكة.

حفل ضخم يدشن موسم الرياض 2022
من 3
  • حفل ضخم يدشن موسم الرياض 2022
  • انطلاق موسم الرياض
  • انطلاق موسم الرياض 2022
(3 صور)
حفل ضخم يدشن موسم الرياض 2022
حفل ضخم يدشن موسم الرياض 2022
انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض
انطلاق موسم الرياض 2022
انطلاق موسم الرياض 2022

ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يوماً من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين العربية 360 | فورين بوليسي: ألمانيا تقوض أهداف الوحدة الغربية تجاه الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط