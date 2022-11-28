اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الإبل
تعبيرية

أربك حركة السير.. السيطرة على جمل هائج في شوارع الرياض

نتج عن الحادث تضرر مركبة

العربية .نت-نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض باشر حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، ما نتج عنه تضرر مركبة.

وقالت إدارة المرور في بيان اليوم: "باشر مرور منطقة ⁧الرياض ⁩حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، نتج عنه تضرر مركبة". وأضافت أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جمل هائج

وكان مقطع فيديو متداول وثق جملًا هائجًا وسط زحام الطريق الدائري بالرياض، حيث ظهر يسير عكس اتجاه السيارات.

وأظهر مقطع الفيديو الجمل الهائج وهو يربك قائدي السيارات ويعيق الطريق في الاتجاه المعاكس لهم، ويبدو أنه كان هاربًا، إذ ظهر شخص وهو يندفع وراءه ويجري لإيقافه والإمساك به.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ترث ابنة زعيم كوريا الشمالية السلطة مستقبلًا؟ هل ترث ابنة زعيم كوريا الشمالية السلطة مستقبلًا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط