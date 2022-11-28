أربك حركة السير.. السيطرة على جمل هائج في شوارع الرياض
نتج عن الحادث تضرر مركبة
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة الرياض باشر حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، ما نتج عنه تضرر مركبة.
من حساب ابوفهد اللي ضايع له حوار تراه بطريق خريص 🤤 pic.twitter.com/PAgP5pQ1Fs— كاشيرو (@aborashed16) November 27, 2022
وقالت إدارة المرور في بيان اليوم: "باشر مرور منطقة الرياض حادث سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، نتج عنه تضرر مركبة". وأضافت أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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جمل هائج
وكان مقطع فيديو متداول وثق جملًا هائجًا وسط زحام الطريق الدائري بالرياض، حيث ظهر يسير عكس اتجاه السيارات.
وأظهر مقطع الفيديو الجمل الهائج وهو يربك قائدي السيارات ويعيق الطريق في الاتجاه المعاكس لهم، ويبدو أنه كان هاربًا، إذ ظهر شخص وهو يندفع وراءه ويجري لإيقافه والإمساك به.
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