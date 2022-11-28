تبوك على موعد مع تساقُط الزائر الأبيض

تستعد مدينة تبوك السعودية لموسم الشتاء ومواعيد الثلوج بسبب المنخفض القبرصي الذي يتسبب في زيارة الثلوج البيضاء لهذه المنطقة، حيث أكد مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية، فرحان العنزي، أن منطقة تبوك على موعد مع تساقط الثلوج على قمم "جبل اللوز"، ومنطقتَيْ علقان والزيتة، وذلك بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة، التي تتحرك في مسار قبرص وجنوب تركيا، ويطلق عليها "المنخفض القبرصي".

وأوضح العنزي أن الهطولات الثلجية في شمال المملكة وخاصة "جبل اللوز" تعتمد على مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى، غرب تبوك، ونادرًا ما يصل إلى جنوب تبوك حيث جبال الحرة.

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وعزا الهطولات الثلجية التي تستهدف المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، دون غيرها رغم ارتفاعاتها البسيطة مقارنة بجبال السروات، إلى وقوعها على مسار المنخفض وتعمقه.

وأشار إلى أنه بالرجوع للحالة المناخية نجد أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير هي أكثر الفترات التي تشهد الحالات المناخية المذكورة السابقة، وبشكل أقل شهر مارس و أواخر شهر نوفمبر.

يذكر أن أهالي منطقة تبوك ينتظرون لقاء ضيفهم السنوي ذي الثوب الأبيض الذي يحل محملاً بأجمل الحكايات على قمم "جبل اللوز" ومنطقتي علقان والزيتة، بوصفهما أحد أهم المواقع التي تشهد في كل عام تساقطًا للثلوج.

ويترقب أهالي تبوك نشرات الطقس ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة دون غيرها، لأسباب تعود لقربها من المنخفضات القطبية شديدة البرودة، التي تؤثر أيضا على بلاد الشام والأردن.