حكاية سعودي قضى 33 عاماً في جمع القطع التراثية
طوال 33 عاماً قام السعودي جديد العنزي بجمع نحو 10 آلاف قطعة تراثية
قضى سعودي 33 عاماً هاوياً في جمع المقتنيات الأثرية حتى استطاع إنشاء متحف جمع فيه بين المستلزمات القديمة والقطع التراثية النادرة، ليصبح معلماً مهماً من معالم خيبر التابعة لمنطقة المدينة المنورة.
وطوال 33 عاماً، قام السعودي جديد العنزي بجمع نحو 10 آلاف قطعة تراثية، وأنشأ متحفاً خاصاً في منزله.
وتحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: طيلة تلك السنوات وأنا أقوم بالبحث عن القطع التراثية النادرة وتجميعها، وفي عام 1437 هجرية قمت بإنشاء متحف خاص بي في منزلي وذلك لاهتمامي بالحفاظ على الحرف اليدوية القديمة، والقطع التراثية والأثرية".
وواصل: "قمت بجمع القطع التراثية من الأقارب والأصدقاء، ومن مزادات تقام في جميع مناطق السعودية، وانتقيت ما يخص منطقة خيبر وبقية مناطق المملكة بشكل عام".
وأضاف: "يحتوي المتحف على عدة أقسام والعديد من المقتنيات كأدوات القهوة السعودية وبعض الأسلحة الأثرية والأدوات الصناعية والزراعية القديمة وأيضا أدوات وأواني الطهي والطعام، وكذلك أواني الري وأدوات التصوير القديمة وأدوات القهوة، والمباخر والرحى لطحن وجرش الحبوب، كما يشمل المتحف أدوات الحراثة وأدوات النجارة وبعض الكتب التعليمية والثقافية القديمة، بالإضافة إلى تخصيص ركن للملابس الرجالية والنسائية التراثية وبعض الحلي وأدوات التجميل الخاصة بالنساء، بالإضافة إلى العملات النادرة والخناجر والجنابي بالإضافة إلى بعض النقوش".
واختتم: "لم يقف المتحف على عرض القطع التراثية فقط، بل يقدم العديد من البرامج التعليمية والتوعوية وشروحات لحياة القدماء، كما شارك المتحف في العديد من المناسبات الوطنية والمهرجانات المحلية، وذلك لتحقيق الأهداف في المحافظة على المقتنيات الأثرية، وتدريب الجيل الجديد على الحرف اليدوية القديمة".
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